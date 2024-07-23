تعيين مساعد مدرب بلوزداد

استقرت إدارة شباب بلوزداد، اليوم، على مساعد المدرب الفرنسي للفريق، كورونتان مارتينس.

واختار رئيس النادي، مهدي رابحي، المدرب عز الدين رحيم، في منصب مساعد المدرب، مقدرا كفاءته وأخلاقه واسمه الكبير كلاعب دولي سابق.

والتقى عز الدين رحيم، اليوم، بالمدرب مارتينس، الذي شدد على إدارة النادي البلوزدادي على ضرورة تعيين رحيم ضمن طاقمه الفني، بعدما عرضت عليه إدارة النادي قائمة تضم مجموعة من الأسماء، حيث لم يتردد نجم نادي أوكسير الأسبق زميل موسى صايب كلاعب، وأعلن مباشرة للرئيس رابحي أنه يريد رحيم ولا أحد غيره، حتى أن مارتيتس قال لرابحي "إنني أعرفه ... أريد رحيم".

وخلال لقاء مارتينز ورحيم، تحدث المدربان عن خطة العمل وعلى المهام، ليؤكد مترتينز لرحيم أنه تابع ما حققه مع شباب قسنطينة في الموسم الأخير مع المدرب عبد القادر عمراني، فيما أكد رحيم استعداده لتقديم كل ما لديه للنجاح مع أحد أفضل وأقوى الأندية الجزائرية على الإطلاق.

التحاق عزالدين رحيم بالعارضة الفنية لنادي شباب بلوزداد كان له صدى إيجابيا لدى محبي الشباب، كون عزالدين رحيم هو أحد الأسماء القليلة جدا التي تلقى إجماعا لدى محبي الكرة، قياسا بمشواره كلاعب دولي سابق حمل ألوان إتحاد الجزائر، وقياسا أيضا بمشواره كمدرب الذي يلقى القبول على قصره، ولأخلاقه العالية جدا التي رشحته لكسب حب وتقدير الجميع .. ربما باستثناء النفوس المريضة التي تنتشي بممارسة هواية تشويه صورة أصحاب الكفاءة والأخلاق، وتبني مواقفها وأحكامها على مصالح شخصية ضيقة... مواقف وأحكام رشحتها لنيل شهادة اعتراف بتدعيم الرداءة.