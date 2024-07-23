قيس سعيد يوقع عفوا عن مدونين وناشطين أدينوا بسبب منشورات

وقع الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم قرارا بالعفو عن مدونين وناشطين ادينوا بسبب منشورات.

وأكد بيان للرئاسة التونسية ان الرئيس سعيد "وقع أمرا يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص عملا بأحكام الفصل 99 من الدستور يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي".

وكان القضاء التونسي قد لاحق وأدان عددا من الناشطين والمدونين على أساس المرسوم رقم 54 الذي يتضمن تسليط عقوبات بالسجن في حق اصحاب المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعرض لمؤسسات الدولة ورموزها.

وأكد البيان ان قرار العفو " استثنى كل من تمّ الحكم عليهم لا على أساس التدوينات التي تمّ نشرها ، ولكن بناء على جرائم أخرى تمت إثارة التتبعات ضد مرتكبيها إما من قبل النيابة العمومية وإما بناء على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرّمها القانون".

هذا وكان الرئيس سعيد قد أصدر يوم أمس عددا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو تخفيض العقوبات لـ1727 محكوما عليهم مما أفضى إلى الافراج عن 233 منهم.