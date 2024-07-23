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قبول مترشحي "حمس" و"الافافاس"

24 جولية 2024 ()
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ذكرت جبهة القوى الاشتراكية في بيان لها وصفته بالهام، أنها توصلت اليوم 24 تموز/جويلية 2024 ببلاغ رسمي من طرف السلطة الوطنية للانتخابات، "يتضمن قرارها بقبول ملف مرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، الرفيق يوسف أوشيش، واستيفائه كل الشروط القانونية".

 

من جانبها، ذكرت حركة مجتمع السلم في بيان لها، أن المترشح لرئاسيات 07 أيلول/سبتمبر 2024 عبد العالي حساني شريف؛ تلقى اليوم الأربعاء، "قرار قبول ملف ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط القانونية، ومن ذلك نصاب التوقيعات الذي أودعه المترشح يوم الخميس الفارطّ.

 

وبهذه المناسبة، جددت حمس شكرها لكل المواطنين والمواطنات الذين منحوها توقيعاتهم ووضعوا ثقتهم في مرشحها.

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