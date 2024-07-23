رئاسيات: نقل ملفات الراغبين في الترشح إلى المحكمة الدستورية

أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على عملية نقل ملفات التصريح بالترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، إلى مقر المحكمة الدستورية.

وفي تصريح صحفي، أكد شرفي أن "معالجة ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر، تمت بشفافية مطلقة ومتحكم فيها بصفة مهنية وفي الآجال المطلوبة قانونا".

وأضاف أن السلطة "فصلت في الملفات المودعة لديها من قبل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق المقبل، وقد تم إبلاغ المعنيين بالقرارات التي تم اتخاذها ليشرع من تم قبولهم في الاستعداد للحملة الانتخابية، ومن تم استبعاد ملفاتهم في تقديم الطعون على مستوى المحكمة الدستورية وفقا للآجال المحددة قانونا".

وأشار رئيس السلطة إلى أن "عملية نقل ملفات واستمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح، إلى مقر المحكمة الدستورية، يشكل حصاد أحد مسارات العملية الانتخابية"، مبرزا أن السلطة "حرصت على اتخاذ إجراءات تنظيمية لتسهيل عمل المحكمة الدستورية في معالجة الملفات التي ستسلم لها".

وذكر بالمناسبة، أن "عملية نقل ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية انطلاقا من مقر السلطة باتجاه مقر المحكمة الدستورية، يتم بالشكل المنصوص عليه قانونا، حيث يتم تأمين الموكب من قبل مختلف مصالح الأمن و أجهزة الدولة".