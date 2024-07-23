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مال و أعمال

أسعار النفط تتراجع

25 جولية 2024 ()
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انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس ، وسط مؤشرات على تراجع الطلب، وبوادر اقتراب انتهاء أزمة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وانخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي في الأسبوع السابق، ما يعكس الطلب المطّرد لدى أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 06:57 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.69%، لتصل إلى 81.15 دولارًا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.76%، إلى 77 دولارًا للبرميل، حسب الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة.

 

 

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