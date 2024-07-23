استشهاد أكثر من 40 فلسطينياً في عدوان الاحتلال

استشهد أكثر من 40 فلسطينياً بفعل القصف الصهيوني على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه شنّ طيران الاحتلال الحربي غارتين على بلدة القرارة في خان يونس، واستهدفت مدفعية الاحتلال موقعاً قرب دوار بني سهيلا شرقي المدينة.

ونسف الاحتلال في مدينة رفح جنوب القطاع مزيداً من المربّعات السكنية في مخيم الشابورة وسط المدينة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية والغربية في المدينة.

وفي وسط القطاع، طالت الغارات الجوية الصهيونية منزلاً في مخيم البريج، أصيب على إثرها 7 فلسطينيين معظمهم من الأطفال.

وفي شمال القطاع، أفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء، في إثر قصف صهيوني استهدف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. كما أصيب عدد من المواطنين بجروح في إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيران رشاشاتها على منازل المواطنين في المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وشنّ طيران الاحتلال الحربي غارتين على مدينة غزة.