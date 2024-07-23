رخروخ: رفع كل العراقيل أمام مشاريع فك الضغط عن الطريق الوطني رقم 01

ينتظر أن يعرف الطريق الوطني رقم 01 في شقه العابر لعدد من بلديات ولاية الجزائر، انسيابية أكثر، بعد تسجيل عدد من المشاريع الرامية إلى تفكيك الضغط المروري على مستواه وتخفيف وطأته.

ومن جهته، وخلال زيارة عمل وتفقد لعدة مشاريع تابعة لقطاعه، وقف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، مرفوقا بوالي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، على أشغال تكملة مشروع إنجاز المنفذ الجنوبي للعناصر في شطره الثالث، الممتد من منطقة صفصافة إلى جنان السفاري على مسافة 1,7 كلم.

وأوضح الوزير، في تصريح له، إن "هذا المشروع الذي يتضمن منشأتين فنيتين وطريق مزدوج يهدف إلى تخفيف الضغط المروري على الطريق الوطني رقم 01 بالإضافة إلى بلديات بئر خادم وسحاولة"، يقول مؤكدا على ضرورة رفع جميع العراقيل وتسريع وتيرة الأشغال لتسليم هذا المشروع في أقرب الآجال.

كما عاين الوزير أيضا مشروع تهيئة مداخل المحطة البرية المتعددة الأنماط عبر إنجاز محول على مستوى تقاطع الطريق الوطني رقم 01 والطريق الاجتنابي الجنوبي، حيث سيمكن هذا المشروع من تسهيل حركة المرور على مستوى المحور الرابط بين الدار البيضاء وبن عكنون وزرالدة، وكذا على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين العاصمة والبليدة.

ويتضمن هذا المشروع أيضا، تمديد النفقين على طول أكثر من 300 متر، وكذا إنجاز محول على مستوى تقاطع الطريقين، لاسيما وأن المحطة البرية المتعددة، ستصبح مركز تبادل للعديد من وسائل النقل العمومي الجماعي مستقبلا.

وبهذا الخصوص، أسدى الوزير تعليمات إلى شركات الإنجاز بضرورة تسخير كافة الإمكانيات اللازمة، للرفع من وتيرة الأشغال لتسليمه في أواخر شهر سبتمبر من السنة الجارية.