النقل البحري: تعديل في برنامج هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ،اليوم الخميس ، عن تعديل في برنامج بعض رحلاتها تغيير وجهة رحلة الجزائر_ جاء في بيان الشركة "أنه نظرا لظروف خارجة عن نطاقها، تم تعديل برنامج رحلاتها على النحو التالي:

تأجيل رحلة مرسيليا المقررة يوم 26 جويلية على الساعة 11:00 صباحا إلى رحلة وهران -مرسيليا في نفس التوقيت، مع إمكانية التنقل عبر رحلة الجزائر -مرسيليا يوم 28 جويلية على الساعة 11:00 صباحا للراغبين في ذلك.

تأجيل رحلة اليكانتي - وهران المقررة سلفا يوم 26 جويلية إلى يوم 27 جويلية على الساعة 19:00 مساءا.

تأجيل رحلتي وهران -اليكانتي المقررتان سلفا يومي 25 و 26 جويلية إلى يوم 28 جويلية على الساعة 19:00 مساءا.

تأجيل رحلة اليكانتي - الجزائر المقررة سلفا يوم 27 جويلية إلى يوم 29 جويلية على الساعة 19:00 مساءا.

تأجيل رحلة الجزائر - اليكانتي المقررة سلفا يوم 28 جويلية إلى 30يوم جويلية على الساعة 14:00 زوالا.

تأجيل رحلة اليكانتي- وهران المقررة سلفا يوم 29 جويلية إلى يوم 31 جويلية على الساعة 19:00 مساءا.