شبكة جازي تعود للنشاط تدريجيا في المناطق المتضررة

أعلن متعامل الهاتف النقال جازي عن تذبذب في خدماته في بعض المناطق من البلاد، حيث كانت ضحية الحريق الذي نشب، الأربعاء، بمخزن إحدى الشركات الواقعة قرب المركز التقني التابع لها في ولاية البليدة.

وأكد بيان صادر عن المتعامل "اتخذت الفرق التقنية للمتعامل على الفور الإجراءات اللازمة لاحتواء الحريق وتأمين المرافق الحيوية، التي مست بدرجات متفاوتة 14 ولاية من الوطن، حيث عملت وبشكل وثيق مع السلطات المحلية ومصالح الحماية المدنية مختلف شركائها للسيطرة على الوضع. "

وأوضح البيان، "بفضل الجهود المبذولة من طرف الفرق العاملة يتم إصلاح الوضع تدريجيا في المناطق المتضررة من جراء هذا الحريق. "

وأفاد البيان "فيما يلي بعض مؤشرات تقدم الأشغال على نسبة 13 بالمائة من مواقع 2 جي المتأثرة بالحادث ثم استعادة 45 بالمائة منها في الساعة 19، بالمثل و في نفس الوقت، تم استعادة 79 بالمائة من شبكة الانترنت المتأثرة بنسبة 36 بالمائة".

وشدد المتعامل في البيان أنه "سيتم استعادة 97 بالمائة من المواقع في حوالي الساعة الثالثة صباحا بفضل جهود فريقنا في الميدان والتي ستواصل عملها لغاية الإصلاح التام للشبكة ".

وعبرت الشركة عن "الإزعاج الخارج عن نطاقها الذي سببه الخلل لزبائنها و تؤكد لهم أن إرضائهم وجودة الخدمات تظل على رأس أولويات المؤسسة ".

وأعلمت" جازي زبائنها أن كل قنوات الاتصال الخاصة بها متاحة لهم من أجل طرح أسئلتهم و انشغالاتهم او طلب المساعدة التقنية اللازمة".

حفيظ.صواليلي