الرئيس تبون يسلم الجوائز للفائزين في الطبعة الثانية لأحسن مصدر

*رئيس الجمهورية يسلم الجوائز للفائزين في الطبعة الثانية لأحسن مصدر

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، للإشراف على مراسم احتفالية الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مُصدر تحت شعار "التزام، إنجازات وآفاق".

* 6 شركات معنية بالتكريم اليوم وتخصيص 3 جوائز شرفية خلال احتفالية الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مصدر.

*رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يزور معرضا لمنتجات الشركات الرائدة في التصدير والتي حققت أرقاما مشجعة في الإنتاج والتصدير.

*الرئيس تبون يستمع بجناح شركة "توسيالي" للحديد والصلب إلى شروحات حول الأرقام التي حققها مركب "توسيالي".

*الرئيس يقف عند جناح شركة intradis المختصة في خدمات التصدير.

*رئيس الجمهورية يزور جناح شركة clinica المختصىة في مجال الصناعة الصيدلانية.

*الرئيس تبون يستمع إلى شروحات حول النتائج التي حققتها الشركة الجزائرية - القطرية للصلب.

*الرئيس يزور جناح شركة alteo energie المختصة في خدمات التصدير في مجال الطاقة.

*رئيس الجمهورية يقف عند جناح شركة stb المختصة في صناعة التغليف والتمور.

*الرئيس تبون يستمع إلى شروحات بجناح مخبر الحكمة لصناعة الأدوية.

*رئيس الجمهورية يزور جناح شركة الأرجوانة للتمور المختصة في تصدير التمور الجزائرية.

*رئيس الجمهورية يقف عند جناح زيوت أوزلاقن لشركة إفري.