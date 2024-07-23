ربيقة يُسلّم رسالة تعزية من الرئيس تبون لنظيره الفيتنامي

حلّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس الأربعاء، بالعاصمة الفيتنامية هانوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، الراحل نجوين فو ترونج.

وحسب بيان للوزارة، فقد حظي الوزير بمقابلة مع الرئيس الفيتنامي، السيد تو لام، الذي تسلم منه رسالة التعزية التي بعث له بها رئيس الجمهورية، "ناقلا له تحياته الأخوية ومشاعر التعاطف والتضامن مع الشعب الفيتنامي الصديق في هذا المصاب الجلل "، يقول البيان.

وخلال هذه المقابلة، أعرب الرئيس الفيتنامي عن تقديره العالي للعبارات التي تضمنتها رسالة التعزية وعن عميق امتنانه لقرار السيد رئيس الجمهورية إيفاد السيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق لتمثيله في مراسم التأبين، معتبرا أن هذه المبادرة تعكس جودة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، "كما عبر السيد تو لام عن تطلع بلده إلى تطوير التعاون الثنائي للارتقاء به إلى مستوى مؤهلات البلدين ونوعية العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وفيتنام"، يضيف البيان.

للإشارة، فإن وزير المجاهدين وذوي الحقوق يشارك برفقة الوفد المرافق له في مراسم تأبين الأمين العام الراحل للحزب الشيوعي الفيتنامي، التي تنظم في دار الجنائز الوطنية بهانوي، يومي 25 و 26 جويلية 2024، بحضور زعماء ومسؤوليين رفيعي المستوى من دول مختلفة.