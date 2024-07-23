تصفيات "كان" 2025: الجزائر تستضيف غينيا الإستوائية في هذا الملعب

يستضيف المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم نظيره من غينيا الإستوائية في الخامس من سبتمبر بملعب ميلود هدفي بوهران (20:00) في إطار الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2025 ( الـ21 ديسمبر 2025- الـ18 جانفي 2026)، حسبما أفاد به هذا الخميس بيان الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وفي إطار خوضه للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2025، يخوض المنتخب الوطني من الـ2 إلىالـ10 سبتمبر تربصا تحضيريا ضمن تواريخ الفيفا حيث سيتنقل الخضر مباشرة بعد إجرائهم للمباراة الأولى، إلى مانروفيا لملاقاة نظيرهم الليبيري في إطار الجولة الثانية لتصفيات كان-2025.

وتم توزيع المنتخبات الأخرى المشاركة على إحدى عشرة مجموعة أخرى، يتأهل للدورة النهائية صاحبا المركزين الأولين عن كل مجموعة، ما عدا مجموعة بلد المضيف المتأهل مباشرة والتي سيتأهل منها منتخب واحد وفقط يرافق منظم الطبعة.

وخلال كأس افريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) التي احتضنتها كوت ديفوار، غادر المنتخب الجزائري من الدور الاول للمرة الثانية على التوالي بعد طبعة 2021 (المؤجلة الى 2022) بالكاميرون.