L'Office national de météorologie prévoit des averses orageuses demain, dans les régions de l'intérieur ainsi que de l'extrême sud, dans le Hoggar et le Tassili.

Les températures devraient varier entre 33 et 38 degrés dans les régions côtières, entre 37 et 43 degrés dans les régions intérieures, et entre 39 et 47 degrés dans les régions du sud.

Des vents atteignant 40 km/h dans les régions nord et sud, accompagnés de vents de sable.