القبض على شخص يحرق أغصان الأشجار للاتجار بمادة الفحم بباينام

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة، من توقف شخص يقوم بالاتجار بمادة الفحم من خلال حرق أغصان الأشجار بغابة باينام.

وأوضحت ذات الهيئة، أن عملية التوقيف جاءت بعد تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمامات معلومات مفادها قيام شخص بجمع بقايا أغصان الأشجار والأحراش والحشائش اليابسة على شكل مواقد وإشعال النار فيها

وأضماف المصدر، أن المشتبه فيه تم توقيفه بمسرح الحريق وبحوزته ولاعتين كان يستخدمهما في إشعال النار، حيث تم القبض عليه في وضعية تلبس وحاول التملص من المسؤولية الجزائية.

وصرح المشتبه فيه في بداية التحقيق بهوية غير الهوية الصحيحة له منتحلا هوية شخص أجنبي مستغلا فرصة عدم حيازته لأي وثيقة تثبت هويته.

وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.