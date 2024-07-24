الكيان الصهيوني وأمريكا فشلتا في إركاع "حماس"

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة فشلتا في إركاع حركة حماس الفلسطينية، رغم ضخامة الإمكانيات العسكرية والاقتصادية الأمريكية.

ونقلت وكالة "إرنا" عن الخامنئي كلمة له أكد فيها أن "قوة المقاومة تتجلى أكثر فأكثر يوما بعد يوم"، لافتا إلى أن "نظاما عسكريا وسياسيا واقتصاديا ضخما مثل أمريكا يقاتل خلف الصهاينة ضد حركة حماس ولم يتمكنوا من تركيعها"، على حد تعبيره.

وتزامنت تصريحات خامنئي مع إلقاء رئيس الوزراء الصهيوني ، بنيامين نتنياهو، كلمته أمام الكونغرس الأمريكي، أمس الأربعاء.

واتهم نتنياهو إيران، في كلمته، بدعم ما وصفه بـ "الإرهاب" في منطقة الشرق الأوسط، داعيا الولايات المتحدة إلى تسليم دولة الاحتلال المساعدات بأسرع وقت "لإنجاز المهمة وتحقيق النصر على حماس ومحور إيران"، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "حينما نواجه حماس وحزب الله والحوثيين يعني أننا نواجه إيران أكبر أعداء الولايات المتحدة، ونحن لا نحمي أنفسنا فقط بل الأمريكيين أيضا".