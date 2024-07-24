أولمبياد باريس: بولوصة ولغريبي يتعرفان على منافسيهما

تعرف لاعبا التنس الجزائريين مهدي بولوصة ولغريبي ليندة ، على منافسيهما ، تحسبا للمشاركة في الطبعة الـ33 من الالعاب الاولمبية بباريس 2024، والتي ستنطلق يوم السبت الـ27 جويلية الجاري ، بعد القرعة التي أجريت مساء الأربعاء.

وسيلاقي بولوصة منافسه الكرواتي توميسلاف بوكار المصنف 55 عالميا (فردي رجال)، في جدول الدور ال32 ، فيما ستلاقي مواطنته لغريبي منافستها الصينية شان مانغ المصنفة الثانية عالميا (فردي سيدات)، بالدور والتاريخ ذاتيهما.

من جهتها، ستكون لغريبي أمام مأمورية صعبة، للخروج من جدول الـ32، عندما تلاقي اللاعبة المصنفة الثانية عالميا، على غرار بولوسة الذي له إمكانيات اكبر لتجاوز منافسه.

وكان الثنائي لغريبي وبولوصة قد انهيا تحضيراتهما المكثفة والتحقا بالقرية الاولمبية بباريس، منذ ايام ، وهما في كامل لياقتهما البدنية وبمعنويات عالية، في أول حضور لهما في هذا الموعد الرياضي الاولمبي .

وللتذكير فان اللاعب مهدي بولوصة كان اقتطع تأشيرة التأهل إلى الألعاب الاولمبية بعد نيله لقب دورة كيغالي التأهيلية وسيطرته في اللقاء النهائي على الكونغولي ايدويو شاهد ب(4-0)، فيما جاء تأهل مواطنته ليندة لغرايبي، بفضل مركزها في التصنيف العالمي الخاص بمنطقة افريقيا، بعد تنشيطها لنهائي الدورة التأهيلية التي جرت في الفترة الممتدة من الـ16 الى الـ 18 ماي الماضي بمدينة كيغالي برواندا، حيث نجحت اللاعبة في كسب التأشيرة بعد احتلالها للمركز الـ75 في الترتيب العالمي الخاص بمنطقة افريقيا.