مشروع محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض سيسلم في آجاله المحددة

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الخميس، بوهران، أن مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض غرب ولاية وهران سيسلم في آجاله المحددة حيث سيتم الشروع قريبا في مرحلة استلام و تركيب التجهيزات.

وقال حشيشي في تصريح للصحافة على هامش زيارة ميدانية إلى موقع المشروع أن أشغال انجازه بلغت حوالي 70 بالمائة وأن 30 بالمائة المتبقية تخص استلام وتركيب التجهيزات.

وذكر نفس المسؤول بأهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار برنامج استعجالي يخص تأمين التزويد بالماء الشروب.

وأضاف أن طاقة هذه المحطة تبلغ 300.000 متر مكعب في اليوم، وتسمح بتزويد ما لا يقل عن ثلاثة ملايين نسمة بالماء الشروب.

واعتبر حشيشي أن المرحلة القادمة تعتبر "مرحلة حاسمة"، مسديا تعليمات ببذل كل الجهود لتجاوز العقبات التي تواجه تقدم المشروع, خاصة تلك التي تخص استلام التجهيزات.

من جهته، أشار والي وهران، سعيد سعيود، إلى أن أشغال انجاز شبكة القنوات التي ستنقل المياه المحلاة من محطة الرأس الأبيض تعرف تقدما كبيرا حيث بلغت 80 بالمائة، مؤكدا بأن المشروع سيسلم نهاية سبتمبر القادم.

ويجري انجاز قنوات على مسافة 50 كيلومتر باتجاه بلدية بوتليليس غربا وبلديتي عين الترك والمرسى الكبير شرقا، إضافة إلى خزانين تبلغ طاقة استيعاب الأول 50.000 متر مكعب و سعة الثاني 30.000 م3.