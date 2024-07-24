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رئاسيات: الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين

25 جولية 2024 ()
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أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الخميس، عن القائمة الأولية للمترشحين الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها قانونا، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر المقبل.

وكشف شرفي، في ندوة صحفية، أنه تم قبول ملفات ثلاثة راغبين في الترشح من أصل 16 ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم)، يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد المجيد تبون.

وفي انتظار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين من قبل المحكمة الدستورية بعد دراسة الطعون، قد تكون هذه المرة الأولى التي ينزل فيها عدد المترشحين في انتخابات رئاسية تعددية بالجزائر إلى 3 مترشحين فقط.

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