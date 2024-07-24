أول تصريح للمترشح يوسف أوشيش (فيديو)

أدلى الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكي، يوسف أوشيش، اليوم الخميس، بأولى التصريحات عقب قبول ملف ترشحه لرئاسيات السابع سبتمبر 2024 من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقال أوشيش في تصريحات للتلفزيون الجزائري: "نحن نسجل هذا القبول الأولي من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بفخر كبير وبكثير من الاعتزاز ممزوج بمشاعر من المسؤولية والتواضع الكبيرين لحمل رسالة الأمل ورسالة الشباب المحرومين خلال هذه الانتخابات".

وأضاف مرشح حزب الـ"الأفافاس": "مثلما التزمنا به سنحاول أن نكون صوتا مغايرا للأصوات التي نراها في الساحة السياسية ونعطي صورة أخرى للنشاط السياسي على المستوى الوطني، سوف نحاول ونسعى جاهدين إلى إقناع أكبر عدد من الجزائريات والجزائريين ليضعوا فينا ثقتهم ويتشاركوا معنا الرؤى والطموحات والآمال خلال هذا الموعد الانتخابي".

وعبر أوشيش عن شكره لكل المناضلات والمناضلين، الهيئات المحلية والمواطنين الذين وقعوا على الاستمارات، معبرا عن أمله أن "يكون جديرا بهذه الثقة ولعب الأدوار الأولى كممثل للمعارضة السياسية البناءة التي تريد بناء غد أفضل للجزائر".

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتي ضمت كل من يوسف أوشيش، عبد العالي حساني شريف وعبد المجيد تبون.