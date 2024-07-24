تصريحات المترشح عبد العالي حساني شريف (فيديو)

أكد رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، عبد العالي حساني شريف، أنه سيتقدم إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة بروح تنافسية عالية بعد الدعم الذي لقيه من طرف العديد من الشخصيات الوطنية والسياسية ومن النخب والأساتذة وبقية شرائح المجتمع -حسبه-.

وقال حساني في تصريحات للتلفزيون العمومي عقب قبول ملف ترشحه من طرف الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس: "سننافس على منصب رئيس الجمهورية، دخلنا إلى هذه الانتخابات بمشروع متكامل يحمل شعار 'الفرصة'".

وأضاف ذات المتحدث: "نعتقد أن هذه الانتخابات هي فرصة لا ينبغي أن تضيع على الجزائر ولا ينبغي أن تضيع على الجزائريين، هي فرصة للإصلاح، للاستمرار في مسار التغيير، للاستمرار في الثبات على منهج بيان الفاتح نوفمبر، فرصة من أجل تثبيت الحريات، من أجل تثبيت القيم، من أجل الوصول إلى اقتصاد يسمح للجزائريين بالعيش في رخاء .. أمامنا مسار ثاني سنقبل عليه بقوة ألا هو التحضير لمقتضيات الحملة الانتخابية والمحطة الأخيرة هي يوم الاقتراع".