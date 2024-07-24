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مال و أعمال

تحلية المياه: محطة شط الهلال تعود إلى طاقتها الإنتاجية القصوى

25 جولية 2024 ()

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أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك خلال تفقده نهار اليوم لمحطة تحلية مياه البحر شط الهلال بعين تموسنت، والتي تعرضت لحريق يوم 17 جويلية الجاري أدى إلى توقف إنتاجها بشكل كلي، بأن هذه الأخيرة ستعود إلى وتيرة الإنتاج بطاقتها القصوى المقدرة بـ200 ألف متر مكعب يوميا خلال الساعات القليلة المقبلة، مضيفا بأن الخبراء والتقنيين التابعين لمجمع سوناطراك بمختلف فروعه نجحوا في ظرف زمني قياسي في تحيين الخلايا الكهربائية التي تم جلبها من محطة تكرير البترول بالجزائر.

وأوضح المسؤول الأول عن مجمع سونطراك، بأن المحطة أنتجت لحد الآن مليار متر مكعب من المياه المحلاة، مضيفا بأنه سيتم تغيير معدات ومنشآت المحطة التي تسير بتكنولوجيا قديمة تعود إلى سنة  2000.

 

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