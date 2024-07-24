العثور على جثتي شخصين مذبوحين بالطريق الوطني رقم 82

انتشلت أمس جثتي قتيلين وجدا على الطريق الوطني رقم 82 بمنطقة المطروحة في الجهة الجنوبية لإقليم بلدية الطارف.

وحسب المعلومات الأولية من عائلات الضحايا فإن الجثتين وجدتا مذبوحتين وداخل السيارة مغمورة بالدماء، ووفق شهادات فإن الضحيتين خرجا مع شخص ثالث وقد يكون معهم رابع وكلهم جيران بحي واحد ببلدية عين الكرمة، استقلوا سيارة خاصة بين التاسعة والعاشرة صباحا متجهين إلى مدينة الطارف فيما يجهل مصير مرافقي الضحيتين، واللغز الذي حير الجميع أن ذات الطريق الوطني بين عين الكرمة والطارف يعج بحركة المركبات.

وفيما حولت جثتا الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشاذلي بن جديد بالطارف فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في هذا الحادث اللغز.