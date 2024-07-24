سوسن بوضياف تشارك في حفل الافتتاح

جرى تعديل على قائمة ممثلي البعثة الجزائرية التي ستشارك في حفل افتتاح أولمبياد باريس، كان من ضمنه إدراج البطلة سوسن بوضياف.

وكانت بوضياف قد أقصيت أولا من المشاركة في الحفل المقرر مساء الغد، وردت بطلة المبارزة عبر رسالة نشرتها على حسابها الرسمي على انستغرام عبرت من خلالها عن استنكارها، متسائلة عن المعايير التي تم على أساسها اختيار المشاركين، وقالت بأنها تشعر بالظلم تجاه ذلك مطالبة الاتحاد الجزائري للمبارزة إعلامها بالقرار بشكل رسمي.

وفي سياق متصل سيواجه المنتخب الوطني للمبارزة منتخب فرنسا في ربع نهائي المبارزة حسام سيدات.

الفريق الوطني مكون من سوسن بوضياف، زهرة كحلي، كوثر بلكبير وشيماء بن عدودة.