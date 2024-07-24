فرنسا: هجوم كبير يشل شبكة القطارات السريعة

أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف) اليوم الجمعة تعرض خطوط قطارات سريعة لأعمال تخريبية قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.حسب وكالة فرانس برس.

ويأتي ذلك فيما تستعد البلاد لبدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس. من جهتها، أعلنت شركة يوروستار أن خدماتها لتسيير القطارات بين لندن وباريس تعطلت بسبب أفعال تخريب في فرنسا، ما أسفر عن إلغاء عدة رحلات واستغراق أخرى وقتا أطول تعرضت شبكة القطارات السريعة التابعة لشركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" لأعمال "تخريب" منسقة على ما يبدو تسببت بالاضطرابات الشديدة التي تطالها الجمعة، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وحسب ذات المصدر، إن أعمال التخريب كانت "منسقة بشكل واضح"، بعدما كانت الشركة قد أعلنت تعرضها ليل الخميس الجمعة لـ "هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها للقطارات السريعة قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

فيما قالت شركة السكك الحديدية إن أعمال "التخريب" طالت ما لا يقل عن 800 ألف راكب. وفي وقت لاحق، أعلنت شركة يوروستار إن خدماتها لتسيير القطارات بين لندن وباريس تعطلت بسبب أفعال تخريب في فرنسا، ما أسفر عن إلغاء عدة رحلات واستغراق أخرى وقتا أطول.

وتضمن بيان للشركة أنه "بسبب أفعال تخريب منسقة في فرنسا تؤثر في الخط فائق السرعة بين باريس وليل، يجري تحويل جميع القطارات فائقة السرعة المتوجهة إلى باريس والقادمة منها إلى الخط الكلاسيكي اليوم الجمعة 26 جويلية وسيطيل هذا زمن الرحلة بحوالي ساعة ونصف الساعة". وتابعت "أُلغيت عدة قطارات".