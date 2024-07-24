ساحلي يطعن في قرار سلطة الانتخابات

قدم حزب التحالف الوطني الجمهوري، طعنا لدى المحكمة الدستورية بعد رفض سلطة الانتخابات ملف الراغب بالترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل بلقاسم ساحلي.

وذكر الحزب، في بيان، مساء الخميس، أنه "يتحفظ الحزب عن إبداء موقفه أو التعليق على قرار رفض ملف مرشحه، إلى غاية استنفاد إجراءات الطعن وفصل المحكمة الدستورية في الطعن".

ووفق البيان، فقد "استوفى مُرشح تكتل الاستقرار والإصلاح بلقاسم ساحلي، الشروط الدستورية والقانونية سيما ما تعلق بتوقيعات المنتخبين، حيث قدّم في ملفه 649 استمارة خاصة بالمنتخبين المحليين موزعة على 47 ولاية".