أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من نقص الإمدادات.

وتشهد أسعار النفط تعاملات متقلبة ما بين ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وتوقعات اقتراب اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، ومخاوف من نقص الإمدادات على خلفية الحرائق في كندا، وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

وبحلول الساعة 06:27 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.13%، لتصل إلى 82.48 دولارًا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.13%، إلى 78.38 دولارًا للبرميل، حسب الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة.