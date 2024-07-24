بيان مشترك لأستراليا ونيوزيلندا وكندا بشأن غزة

دعا قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة مع دخول الحرب الصهيونية على القطاع يومها الـ 294. وقال القادة في البيان: "هناك حاجة ماسة لوقف فوري لإطلاق النار"، مشيرين إلى أنه "تجب حماية المدنيين، وهناك حاجة إلى زيادة تدفق المساعدات على أرجاء غزة باستمرار لمعالجة الوضع الإنساني".

ويأتي هذا في وقت يجري الحديث عن احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى والمحتجزين، في وقت ضغطت نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كاملا هاريس على رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، من شأنه أن يخفف معاناة المدنيين الفلسطينيين، مستخدمة لهجة أكثر شدّة من بايدن.

وقالت هاريس إنها لن تصمت عن معاناة الفلسطينيين في غزة، معربةً عن اعتقادها بأنه "حان الوقت لإبرام اتفاق بشأن الحرب في قطاع غزة".

وكشفت هاريس عن تحوّل كبير في سياستها تجاه الحرب في غزة بقولها إنها عبّرت لنتنياهو خلال اجتماعها به عن "قلقها العميق" إزاء عدد الضحايا في القطاع، وناشدته إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن امتعاض نتنياهو من تصريحات هاريس، و"خشيته من تضرر مفاوضات غزة بسببها".