إرهاب الطرقات يودي بحياة 43 شخصا في أسبوع

أحصت وحدات الحماية المدنية 2759 تدخلا من أجل 1502 حادث مرور أدت إلى وفاة 43 شخصا وجرح 1908 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية، وسجلت أثقل حصيلة في ولاية تيميمون بوفاة 04 أشخاص في مكان الحادث وجرح 05 آخرين.

وأحصت وحدات الحماية المدنية 26017 تدخلا خلال الفترة الممتدة ما بين 14 إلى 20 جويلية 2024 وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من قبل المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخماد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

فبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدتنا بـ 14597 تدخلا، تم من خلاله إسعاف وإجلاء 14302 جريح ومريض إلى المستشفيات من قبل أعوان الحماية المدنية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 3089 تدخلا مكنت من إخماد 2123 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، أهمها سجلت في ولاية الجزائر بـ 137 حريقا، ولاية قسنطينة بـ 132 حريقا وولاية سطيف بـ 114 حريقا.

وخلال نفس الفترة، قامت ذات الهيئة في مجال العمليات المختلفة بـ 5572 تدخلا فـي نفس الفترة من أجل إنقاذ 423 شخصا في حالة خطر وتغطية 4877 عملية إسعاف.