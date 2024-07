France : Une attaque majeure paralyse le réseau de trains à grande vitesse

La Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) a annoncé ce vendredi que des lignes de trains à grande vitesse avaient été victimes d’actes de sabotage quelques heures avant le début de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, selon l'agence France-Presse.

Cette annonce intervient alors que le pays se prépare pour le début des cérémonies des Jeux Olympiques à Paris. De son côté, Eurostar a indiqué que ses services de trains entre Londres et Paris avaient été perturbés en raison de ces actes de sabotage en France, entraînant l'annulation de plusieurs trajets et des retards importants pour d'autres.

La SNCF a signalé que le réseau de trains à grande vitesse avait subi des actes de "sabotage" apparemment coordonnés, provoquant des perturbations majeures ce vendredi, selon une source proche du dossier.

La même source a précisé que les actes de sabotage étaient "clairement coordonnés", après que la société ait annoncé avoir été victime, dans la nuit de jeudi à vendredi, d’une "attaque massive visant à paralyser" son réseau de trains à grande vitesse avant le début de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris.

La SNCF a indiqué que ces actes de sabotage avaient affecté au moins 800 000 usagers. Eurostar a, plus tard, déclaré que ses services entre Londres et Paris avaient été perturbés par des actes de sabotage en France, ce qui a conduit à l'annulation de plusieurs trains et à des prolongations de temps de voyage pour d'autres.

La société a précisé dans un communiqué que "en raison des actes de sabotage coordonnés en France affectant la ligne à grande vitesse entre Paris et Lille, tous les trains à grande vitesse à destination de Paris et en provenance de Paris seront déviés vers la ligne classique ce vendredi 26 juillet, ce qui prolongera le temps de voyage d'environ une heure et demie", ajoutant que "plusieurs trains ont été annulés".