حشيشي يتفقد عدة مشاريع بوهران وعين تيموشنت

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي مرفوقا بوفد هام من الإطارات المسيرة للشركة، بزيارة عمل وتفقد يومي 24 و25 جويلية 2024، إلى المنطقة الصناعية لأرزيو بولاية وهران، وذلك لمتابعة سير العمل بالوحدات الإنتاجية في المنطقة، حسبما أفاده بيان سوناطراك.

وفي مستهل الزيارة، عاين الرئيس المدير العام لسوناطراك رصيف شحن البروبان والبوتان التابعة لمركب تمييع الغاز الطبيعي GP1Z، هذه المنشأة الحيوية التي تعد عنصرا هاما في سلسلة القيمة لغاز البترول المسال.

في المحطة الثانية من هذه الزيارة الميدانية، توجه الرئيس المدير العام رشيد حشيشي إلى مركب تمييع الغاز الطبيعي GL3Z، حيث تلقى شرحًا مفصلاً شمل خطة إعادة التأهيل الخاصة به، والتي تتضمن أشغال صيانة دقيقة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي واستغلال التكنولوجيات الحديثة التي من شأنها تقليص البصمة الكربونية وتعزيز الاستغلال المستدام للموارد بهذه المنشأة الاستراتيجية الهامة.

خلال هذه الزيارة، تفقد الرئيس المدير العام سير عمل مرافئ الشحن للغاز الطبيعي المسال، كما اطلع على المنشآت التابعة لشركة تسيير واستغلال طرفيات موانئ المحروقات STH بأرزيو، إحدى فروع المجمع التي تعمل على تعزيز قدرات سوناطراك في تصدير المحروقات وضمان عمليات شحن البواخر، وذلك طبقا لشروط السلامة وحماية البيئة.

في اليوم التالي، عاين الرئيس المدير العام والوفد المرافق له، مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض غرب ولاية وهران، حيث اطلع على وتيرة سير الأشغال التي بلغت نسبة التقدم بها 69 بالمائة وبطاقةٍ إنتاجية تقدر بـ 300 ألف متر مكعب يومياً، حيث تشرف عليها الشركة الجزائرية للطاقة إحدى فروع مجمع سوناطراك، ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع الحيوي في تأمين التزويد بالماء الشروب بالولاية، وكذا تعزيز الموارد المائية للولايات المجاورة، يضيف البيان.

تنقل بعد ذلك الرئيس المدير العام إلى بني صاف بولاية عين تيموشنت لتفقد محطة تحلية مياه البحر "شط الهلال" التي شهدت الأسبوع الماضي نشوب حريق مسّ غرفة الخلايا الكهربائية، لتعود بعدها في ظرف قياسي وبشكل جزئي لمزاولة نشاطها الإنتاجي بسعة إنتاجية تقدر بـ 100 ألف متر مكعب يوميا، على أن تسترجع كامل طاقتها الإنتاجية المحددة بـ 200 ألف متر مكعب يوميا في الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال أشغال الصيانة بها.

في ختام الزيارة، توجه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك إلى مقر أكاديمية سوناطراك للمناجمنت بوهران، حيث تلقى شروحات مفصلة حول مختلف مجالات التكوين بالأكاديمية، كما تفقد أيضا هياكلها القاعدية المهيأة بأحدث التكنولوجيات والوسائل البيداغوجية التي تتيح تكوينا عالي المستوى لإطارات وموظفي مجمع سوناطراك.