أغلى وأرخص أسعار البنزين بالدول العربية.. وهذا ترتيب الجزائر

شهدت أسعار البنزين المحلية في الدول العربية حالة من التذبذب خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، لا سيما مع حالة الارتباك التي شهدتها أسعار النفط العالمية باختلاف التقلبات الفصلية.

وأجرت منصة الطاقة (مقرّها واشنطن)، مسحًا لأسعار البنزين المحلية في الدول العربية، لرصد أسعار الوقود الأعلى والأقل، ونسبة التحرك في هذه الدول.

أرخص أسعار البنزين في الدول العربية

ليبيا

لا تعدّ ليبيا صاحبة أقل أسعار البنزين المحلية في الدول العربية فحسب، بل إنها ثاني أقل دول العالم من حيث الأسعار، ولا يسبقها في ذلك سوى إيران،

وعلى مدار الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري، حافظت ليبيا على أسعار البنزين عند 0.73 دينارًا للّتر (0.031 دولارًا).

مصر

على الرغم من أن مصر تشهد أزمة تتعلق بارتفاع أسعار الوقود، مقارنة بحالة الاقتصاد المتردية خلال السنوات الأخيرة، فإنها تُعدّ الثانية ضمن أقل أسعار البنزين المحلية في الدول العربية.

وبموجب التعديل الأخير، تحركت أسعار البنزين بكل أنواعه في مصر، من 11 جنيهًا (0.23 دولارًا) إلى 12.25 جنيهًا (0.25 دولارًا) لبنزين 80، ومن 12.5 (0.26 دولارًا) إلى 13.75 جنيهًا (0.28 دولارًا) لبنزين 92، ومن 13.5 جنيهًا (0.28 دولارًا) إلى 15 جنيهًا (0.31 دولارًا) لبنزين 95، كما زاد سعر السولار والكيروسين من 10 جنيهات (0.21 دولارًا) إلى 11.5 جنيهًا (0.24 دولارًا).

الجزائر

تُعدّ الجزائر ثالثة أقل أسعار البنزين المحلية في الدول العربية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث بلغ سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص نحو 45.97 دينارًا (0.34 دولارًا)، بينما بلغ سعر لتر الديزل نحو 23.04 دينارًا (0.18 دولارًا).

الكويت

تعدّ الكويت منافسًا قويًا للجزائر بقائمة أقل أسعار البنزين المحلية، إذ حافظت أسعار البنزين المحلية في الكويت على مستوياتها خلال الربع الأول من العام الجاري عند مستويات 85 فلسًا (0.28 دولارًا) للتر بنزين ممتاز 91، و105 فلوس (0.34 دولارًا) للتر البنزين الخصوصي 95.

قطر

على الرغم من أن قطر ليست صاحبة أقل أسعار البنزين المحلية في الدول العربية، فإنها تُعدّ الدولة الأكثر استقرارًا على مستوى العالم فيما يتعلق بأسعار الوقود عمومًا، حيث تسجل مستويات ثابتة على مدار عامين، إذ يبلغ سعر لتر بنزين 91 الممتاز نحو 1.95 ريالًا (0.54 دولارًا)، بينما يبلغ سعر لتر الديزل 2.05 ريالًا (0.65 دولارًا)، ويبلغ سعر لتر بنزين 95 سوبر نحو 2.10 ريالًا (0.58 دولارًا).

السعودية

تُعدّ السعودية من أقل أسعار البنزين المحلية في الدول العربية، حيث أعلنت شركة " أرامكو" في بيان رسمي أن أسعار شهر جويلية 2024 ستكون بحدود 2.18 ريالًا (0.58 دولارًا) للتر بنزين 91، ويكون سعر بنزين 95 عند 2.33 ريالًا (0.62 دولارًا).

وفي المقابل، هناك دول أخرى ترتفع فيها أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة، لاسيما:

الأردن

لا يمتلك الأردن كثيرًا من إمكانات النفط والغاز، لذلك يُعدّ من أعلى الدول بأسعار البنزين المحلية في الدول العربية، إذ ارتفعت أسعار البنزين 95 في الأردن إلى 1.175 دينارًا (1.66 دولارًا)، ثم قفزت إلى 1.200 دينار (1.69 دولارًا) في ماي الماضي، قبل أن تتراجع في جوان إلى 1.155 دينارًا (1.63 دولارًا).

المغرب

صنّفت منصة "غلوبال بترول برايس" المغرب بصفته ثاني أعلى أسعار البنزين المحلية في الدول العربية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، في حدود 15.05 درهمًا (1.50 دولارًا).

سوريا

ويبلغ سعر لتر البنزين في سوريا نحو 14 ألف ليرة سورية (0.997 دولارًا)، بينما يبلغ سعر غالون البنزين الممتاز في دمشق نحو 53 ألف ليرة (19 دولارًا).

لبنان

تشتهر لبنان بأنها واحدة من أعلى أسعار البنزين المحلية في الدول العربية، وخلال شهر يناير 2024، ارتفع سعر غالون بنزين 95 إلى 1.5 مليون ليرة، أي نحو 0.75 مليون ليرة للّتر (0.79 دولارًا)، وسجّل في فيفري نحو 1.52 مليون ليرة للغالون (0.79 دولارًا للّتر)، وفي مارس 1.658 مليون ليرة للغالون (0.82 دولارًا للّتر)، وفي أبريل سجّل 1.74 مليون ليرة (0.83 دولارًا للّتر)، ثم نحو 1.78 مليون ليرة في ماي (0.85 دولارًا للّتر).

الإمارات

تعدّ دولة الإمارات من الدول الأعلى تكلفة فيما يخص أسعار البنزين المحلية في الدول العربية، وذلك على الرغم من كونها واحدة من أبرز الدول الخليجية التي تحتوي أرضها على إمكانات قوية وعملاقة من النفط والغاز، بالإضافة إلى معامل تكرير عملاقة.

أسعار الوقود في الإمارات

وخلال النصف الأول من العام الجاري 2024، شهد متوسط أسعار البنزين في الإمارات، في أفريل، سجّل 3.03 درهمًا (0.82 دولارًا)، وفي ماي بلغ 3.22 درهمًا (0.88 دولارًا)، قبل أن ينخفض في جوان 2024 إلى 3.02 درهمًا (0.82 دولارًا).

السودان

على الرغم من أن أسعار الوقود في السودان يسودها الغموض منذ نحو 9 أشهر، وبحسب بيانات حديثة، فإن أسعار البنزين في السودان ما زالت حتى الآن تؤهلها لتصبح واحدة من الدول صاحبة السعر الأعلى، إذ إن سعر لتر البنزين هناك يبلغ في الوقت الحالي نحو 630 جنيهًا للّتر (0.72 دولارًا)، وهو السعر الأخير المُعلَن من جانب الجهات الرسمية، ونشره موقع "غلوبال بترول برايس".