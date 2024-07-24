شهداء وجرحى مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، خلال غارات للاحتلال الصهيوني المتواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ 294 على التوالي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة، نقلا عن مصادر محلية، بانتشال جثماني شهيدين و7 جرحى من تحت أنقاض منزل يعود لعائلة في حي الدرج بمدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة. كما قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة أخرى في منطقة النديم بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب حيي تل الهوى والزيتون في مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف، فيما أصيب مواطن إثر استهداف مدفعية الاحتلال لمحيط مسجد الإيمان في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وجرى نقله إلى مستشفى "المعمداني".

في السياق ذاته، أطلقت آليات الاحتلال الرصاص على مقربة من مفترق الشهداء في المدينة، وسط دوي انفجارات في المكان، بينما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائف على مخيم الشاطئ غرب غزة.

واستشهد طفل في غارة شنها طيران الاحتلال على منطقة البركسات شمال رفح جنوب القطاع، كما استشهد مواطن إثر قصف من مسيرة صهيونية قرب دوار العلم غرب رفح.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 6 شهداء من شارع صلاح الدين شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت ذات المصادر أن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطنتين وإصابة آخرين، كما نسفت قوات الاحتلال مبان ومنشآت في منطقة المغراقة وسط القطاع، وشرق مدينة خان يونس.

وقصف طيران الاحتلال أحد أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع، ومحيط مدارس العودة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال وإطلاق النار.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، وفي محيط معبر رفح البري جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين ثلاثة شهداء من مدرسة الفارابي في بلدة بني سهيلا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 39 ألف شهيد وأزيد من 90 ألف مصاب وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.