نقل بحري: تغييرات طارئة في هذه الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الجمعة، أنه طرأ تعديل على برنامج رحلاتها نحو مدينة مرسيليا الفرنسية، المبرمجة بتواريخ 27، 28، 29، 30، و31 جويلية الجارية.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة، فإنه تم إعادة برمجة الرحلات على النحو التالي:

- تغيير توقيت رحلة سات_ وهران المقررة يوم 27 جويلية إلى الساعة 23:00 مساء عوضا عن 13:00 زوالا.

- تغيير وجهة رحلة وهران_ مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 28 جويلية إلى رحلة : الجزائر _ مرسيليا يوم 28 جويلية على الساعة 11:00 صباحا، مع إمكانية تنقل المسافرين عبر رحلة الجزائر _ مرسيليا يوم 30 جويلية على الساعة 16:00 مساء.

- تأجيل رحلة سكيكدة_ مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 30 جويلية إلى يوم 31 جويلية على الساعة 12:00 زوالا.

- تغيير وجهة رحلة مرسيليا _ وهران المبرمجة سلفا يوم 29 جويلية إلى رحلة مرسيليا _ الجزائر يوم 31 جويلية على الساعة 19:00 مساء.

- تغيير وجهة رحلة وهران _ مرسيليا المبرمجة سلفا يوم 31 جويلية إلى رحلة الجزائر _ مرسيليا يوم 01 أوت على الساعة 18:00 مساء.