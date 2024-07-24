توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 جويلية 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج "نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة" في كامل التراب الوطني.

وفي إطار مكافحة الإرهاب أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت (10) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

في نفس السياق، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قاطع الطرق المسمى ل. عتو، الذي كان يروع المواطنين بتمياوين وبحوزته بندقية قناصة من نوع SVD، ومخزن ذخيرة و(74) طلقة نارية.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (24) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (08) قناطير و(22) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (1.134) كيلوغراما من مادة الكوكايين و(27257) قرص مهلوس.

وبكل من إليزي وبرج باجي مختار وإن صالح، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (61) شخصا وضبطت (08) مركبات و(71) مولدا كهربائيا و(37) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (04) أشخاص آخرين وضبط مسدس (01) آلي و(08) بنادق صيد و(17) طلقة و (259) خرتوشة، و(43502) لتر من الوقود و(10.6) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (189) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (268) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.