توقيف شخص بحوزته مخدر محظور عالميا بعين البنيان

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلافونتان كتيبة الجزائر من توقيف شخص مشتبه فيه يقوم بترويج مخدرات صلبة نوع جديد حديثة التداول بين أوساط المدمنين.

وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها وحفاظا على الصحة العمومية، تمكن أفراد الدرك الوطني من توقيف شخص تم ضبط بحوزته مخدر من نوع جديد هو عبارة عن طوابع LSD والمقدرة بـ 2201 طابع بمختلف الألوان والرسوم، مع حجز مخدر آخر عبارة عن سيجارة إلكترونية نوع GASGANG بها مادة مخدرة THCمحظورة دوليا، طائرة بدون طيار "درون" صغيرة الحجم نوع DJI MINI 3 PRO بجميع لواحقها.

وحسب بيان الدرك الوطني، العملية جاءت بناء على معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة مفادها وجود شحنة من المخدرات يتم ترويجها من طرف شخص قام بإدخالها بطريقة احتيالية إلى التراب الوطني، هذا المخدر هو دخيل على مجتمعنا ومحظور عالميا والفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلافونتان هي أول مصلحة أمنية عالجت هذا النوع من المخدرات على المستوى الوطني.

حيث أفضى التحقيق المعمق في هذه القضية أن هذه المهلوسات تم جلبها منذ بداية شهر جانفي الفارط عند دخول المشتبه فيه التراب الوطني قادما من أحد الدول الأوروبية.

تم إجراء الخبرة العلمية على هذا المخدر على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي حيث أفضت النتائج العلمية أن هذا المخدر يحتوي على مادة مخدرة ومؤثرة عقليا وتأثيرها كبير مقارنة مع المواد المخدرة الأخرى.

تم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية مع إيداعه الحبس، يضيف البيان.