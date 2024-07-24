أسطول حربي روسي يرسو في ميناء وهران

رست اليوم الجمعة، مفرزة السفن الحربية من الأسطول الروسي، بميناء وهران.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني "في إطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي، رست اليوم الجمعة 26 جويلية 2024 بميناء وهران مفرزة السفن الحربية من الأسطول الروسي لبحر الشمال التابعة للبحرية الروسية، على هامش هذا التوقف قام قائد السفينة بزيارة مجاملة للسيد العميد قائد الواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية،

كما سيشهد هذا التوقف الذي سيدوم إلى غاية 30 جويلية 2024 تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينتين."