آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

أسطول حربي روسي يرسو في ميناء وهران

26 جولية 2024 ()
+ -

رست اليوم الجمعة، مفرزة السفن الحربية من الأسطول الروسي، بميناء وهران.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني "في إطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي، رست اليوم الجمعة 26 جويلية 2024 بميناء وهران مفرزة السفن الحربية من الأسطول الروسي لبحر الشمال التابعة للبحرية الروسية، على هامش هذا التوقف قام قائد السفينة بزيارة مجاملة للسيد العميد قائد الواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية،

كما سيشهد هذا التوقف الذي سيدوم إلى غاية 30 جويلية 2024 تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينتين."

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    العثور على جثتي شخصين مذبوحين بالطريق الوطني رقم 82

    11617 قراءة
  • 3

    القضية الصحراوية: الجزائر تستنكر قرار الحكومة الفرنسية

    9922 قراءة
  • 4

    توقعات الأرصاد الجوية غدا الجمعة

    7721 قراءة
  • 5

    رئاسيات: الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين

    7498 قراءة