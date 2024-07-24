حلقة جديدة من مسلسل بلايلي

عرف مسلسل يوسف بلايلي في مولودية الجزائر فصلا جديدا حيث تسارعت الأحداث على خلفية قرار إدارة الفريق وضع شقيقه على لائحة اللاعبين المسرحين.

كان يوسف بلايلي قد حضر حصة الاستئناف أول أمس بالمركز التدريبي للفريق وهي الحصة التي شهدت أيضا حضور شقيقه نعيم بعد أن رخص له مدرب باتريس بوميل بالتدرب، بعدها اجتمع الرئيس حاج رجم وبومال والقائد عبد اللاوي وخلص الاجتماع إلى إبعاد نعيم بلايلي من الفريق الأول.

لم يتقبل يوسف بلايلي، القرار خاصة بعد أن بلغه أن القائد عبد اللاوي والذي تتميز علاقته به بتوتر والفتور دفع بقوة نحو تسريح شقيقه ورد بطل إفريقيا 2019 بمقاطعة الحصة التدريبية لأمسية الخميس وتلك التي جرت صبيحة اليوم الجمعة وهو الأمر الذي دفع الرئيس حاج رجم لجلب محضر قضائي قام بتدوين الغيابات.

الأمور تسارعت، حيث دخل الترجي التونسي على الخط محاولة للاستثمار في مشاكل لاعبه السابق مع فريقه الحالي وعرض صفقة تبادلية من ضمنها المهاجم الجزائري بن عياد لكن حاج رجم رفض وطلب مقابلا ماليا لتسريح هدافه.

بالتوازي مع ذلك رخص حاج رجم بعودة المهاجم الطاهر فتح الله للتدريبات صبيحة اليوم رغم أنه كان ضمن لائحة المسرحين قرار أثار حفيظة المناجير محمد خزروني الذي قرر "شفيها" تقديم استقالته احتجاجا ويحاول حاج رجم حاليا ترضيته وجعله يعدل عن قراره هذا.

وعلى ضوء هذا يتواجد بطل الجزائر على صفيح ساخن عشية سفره إلى فرنسا وأخر الأخبار تقول بأن حاج رجم قرر في حال تمسك يوسف بلايلي بموقفه، التنقل والسفر دونه مع تحويله على المجلس التأديبي، قضية للمتابعة.