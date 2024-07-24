آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

حلقة جديدة من مسلسل بلايلي

26 جولية 2024 ()

38serv

+ -

عرف مسلسل يوسف بلايلي في مولودية الجزائر فصلا جديدا حيث تسارعت الأحداث على خلفية قرار إدارة الفريق وضع شقيقه على لائحة اللاعبين المسرحين.

كان يوسف بلايلي قد حضر حصة الاستئناف أول أمس بالمركز التدريبي للفريق وهي الحصة التي شهدت أيضا حضور شقيقه نعيم بعد أن رخص له مدرب باتريس بوميل بالتدرب، بعدها اجتمع الرئيس حاج رجم وبومال والقائد عبد اللاوي وخلص الاجتماع إلى إبعاد نعيم بلايلي من الفريق الأول.

لم يتقبل يوسف بلايلي، القرار خاصة بعد أن بلغه أن القائد عبد اللاوي والذي تتميز علاقته به بتوتر والفتور دفع بقوة نحو تسريح شقيقه ورد بطل إفريقيا 2019  بمقاطعة الحصة التدريبية لأمسية الخميس وتلك التي جرت صبيحة اليوم الجمعة وهو الأمر الذي دفع الرئيس حاج رجم لجلب محضر قضائي قام بتدوين الغيابات.

الأمور تسارعت، حيث دخل الترجي التونسي على الخط محاولة للاستثمار في مشاكل لاعبه السابق مع فريقه الحالي وعرض صفقة تبادلية من ضمنها المهاجم الجزائري بن عياد لكن حاج رجم رفض وطلب مقابلا ماليا لتسريح هدافه.

بالتوازي مع ذلك رخص حاج رجم بعودة المهاجم الطاهر فتح الله للتدريبات صبيحة اليوم رغم أنه كان ضمن لائحة المسرحين قرار أثار حفيظة المناجير محمد خزروني الذي قرر "شفيها" تقديم استقالته احتجاجا  ويحاول حاج رجم حاليا ترضيته وجعله يعدل عن قراره هذا.

وعلى ضوء هذا يتواجد بطل الجزائر على صفيح ساخن عشية سفره إلى فرنسا وأخر الأخبار تقول بأن حاج رجم قرر في حال تمسك يوسف بلايلي بموقفه، التنقل والسفر دونه مع تحويله على المجلس التأديبي، قضية للمتابعة.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    العثور على جثتي شخصين مذبوحين بالطريق الوطني رقم 82

    11619 قراءة
  • 3

    القضية الصحراوية: الجزائر تستنكر قرار الحكومة الفرنسية

    9922 قراءة
  • 4

    توقعات الأرصاد الجوية غدا الجمعة

    7721 قراءة
  • 5

    رئاسيات: الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين

    7499 قراءة