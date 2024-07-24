برنامج المشاركة الجزائرية في اليوم الأول من الأولمبياد

يدخل خمسة رياضيين جزائريين، يوم غد السبت، غمار المنافسات لحساب اليوم الأول لأولمبياد باريس 2024 (26 جويلية-11 أوت) بهدف تحقيق التأهل للأدوار الموالية ومواصلة الحلم الأولمبي.

ويتعلق الأمر بكرة الريشة (زوجي مختلط) والرمي الرياضي (مسدس بالهواء المضغوط/10 أمتار-رجال) والكانو كاياك وتنس الطاولة (فردي-رجال).

وسيكون الإخوان معمري (كسيلة وتنينة) أول زوجي مختلط يمثل الجزائر في تاريخ كرة الريشة في الألعاب الأولمبية، وسيشرع في المنافسة صباح غد السبت (6:30) بتوقيت الجزائر بقاعة آرينا لا شابال، حيث سيواجه الزوجي الكوري الجنوبي القوي المشكل من: سيو سونغ جاي-شلي يو جون، صاحبي رأس المجموعة الثالثة للدورة الأولمبية.

وفي رياضة الكانو-كاياك، ستخوض الجزائرية، كارول ديانا بوزيدي، تصفيات "السلالوم فردي". وتطمح الاختصاصية الجزائرية التأهل للدور النهائي، خلال السباق المبرمج على الساعة 14:00 في المرحلة الأولى والساعة 17:00 في المرحلة الثانية. ويتأهل أحسن السباقين 22 للمرحلتين للدور نصف النهائي.

في الرمي الرياضي، يمثل سمير بوشيرب الألوان الوطنية في منافسة المسدس بالهواء المضغوط (10 أمتار). ويشرع مخضرم الوفد الجزائري (39 سنة) في التصفيات اعتبارا من الساعة 8:30، بمشاركة 33 راميا، حيث يتأهل ثمانية رامين للدور الموالي.

كما تعرف منافسات اليوم الأول لأولمبياد-2024 دخول الجزائري مهدي بولوسة الدور الـ32 لمنافسة تنس الطاولة بمواجهة الكرواتي بوكار توميسلاف في مسابقة الفردي (رجال) المبرمجة على الساعة (18:45).

وتشارك الجزائر في ألعاب باريس الأولمبية بوفد يضم 46 عنصرا (27 رجال - 19 سيدات) في 15 نوعا من الرياضات.