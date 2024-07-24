بن جامع: الاحتلال يمارس عقابا جماعيا في غزة

اعتبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمال بن جامع، اليوم الجمعة، أن "الكارثة التي تحدث في غزة تتحدى جوهر إنسانيتنا".

وقال بن جامع، خلال كلمة بمجلس الأمن، أنه "لا يجب أن يمر يوم آخر يستخدم فيه التجويع سلاحا ضد المدنيين في غزة".

وأضاف الدبلوماسي الجزائري: "العقاب الجماعي جريمة حرب والكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن المعاناة في القطاع".

وأشار بن جامع إلى غياب خدمات المياه في أماكن الإيواء ما يشكل –حسبه- بيئة خصبة لانتشار الأوبئة في القطاع.

وأشار بن جامع، في كلمته، إلى معاناة الأطفال في القطاع قائلا: "أحلام الأطفال في غزة دمرت بسبب سياسة الاحتلال الصهيوني الهمجية في القطاع".