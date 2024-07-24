آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

بن جامع: الاحتلال يمارس عقابا جماعيا في غزة

26 جولية 2024 ()
+ -

اعتبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمال بن جامع، اليوم الجمعة، أن "الكارثة التي تحدث في غزة تتحدى جوهر إنسانيتنا".

وقال بن جامع، خلال كلمة بمجلس الأمن، أنه "لا يجب أن يمر يوم آخر يستخدم فيه التجويع سلاحا ضد المدنيين في غزة".

وأضاف الدبلوماسي الجزائري: "العقاب الجماعي جريمة حرب والكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن المعاناة في القطاع".

وأشار بن جامع إلى غياب خدمات المياه في أماكن الإيواء ما يشكل –حسبه- بيئة خصبة لانتشار الأوبئة في القطاع.

وأشار بن جامع، في كلمته، إلى معاناة الأطفال في القطاع قائلا: "أحلام الأطفال في غزة دمرت بسبب سياسة الاحتلال الصهيوني الهمجية في القطاع".

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    العثور على جثتي شخصين مذبوحين بالطريق الوطني رقم 82

    11622 قراءة
  • 3

    القضية الصحراوية: الجزائر تستنكر قرار الحكومة الفرنسية

    9923 قراءة
  • 4

    توقعات الأرصاد الجوية غدا الجمعة

    7722 قراءة
  • 5

    رئاسيات: الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين

    7499 قراءة