ربيقة يستذكر حادثة استشهاد 15 صحفيا جزائريا بفيتنام

وقف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بهانوي، عند المعلم التذكاري المخلد لذكرى استشهاد 15 صحفيا جزائريا يوم 08 مارس 1974، إثر سقوط الطائرة التي أقلتهم لتغطية زيارة الرئيس الراحل، هواري بومدين، إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للوزارة.

وقد حضر هذه الوقفة، إلى جانب السلطات المحلية، رئيس الجمعية الوطنية لقدماء محاربي الفيتناميين وسفير الجزائر بجمهورية فيتنام الاشتراكية، شايب سفيان، مثلما أوضحه المصدر ذاته.

كما قام ربيقة أيضا بزيارة المعلم التاريخي "منزل الجنرال جياب"، صديق الثورة الجزائرية، أين استمع إلى شروحات وافية قدمها نجل الراحل، حول مسيرة والده و"الاحترام الكبير الذي كان يكنه للجزائر ولشعبها المكافح من أجل الحرية والاستقلال"، يضيف البيان.

يذكر أن زيارة وزير المجاهدين وذوي الحقوق لجمهورية فيتنام الاشتراكية تأتي بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في تأبين وتشييع جنازة الرئيس الفيتنامي الأسبق والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي، الراحل نجوين فو ترونج.