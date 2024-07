Djezzy annonce le rétablissement de la quasi-totalité de son réseau

L'opérateur de téléphonie mobile, Djezzy, annonce le rétablissement de son réseau à plus de 95 % dans les régions pénalisées par les perturbations occasionnées par un incendie et informe ses clients de "l'octroi progressif" d'une compensation, indique vendredi un communiqué de l'entreprise.

"Grâce à la mobilisation rapide de toutes les équipes sur le terrain, la situation a été rétablie dans la quasi-totalité des zones affectées et les efforts se poursuivent afin de restaurer l'ensemble des services dans les plus brefs délais", précise l'opérateur qui présente "ses excuses à ses clients pour les désagréments occasionnés".

Tout en les assurant que "leur satisfaction et la qualité de service demeurent sa priorité absolue", Djezzy informe ses usagers impactés par cette perturbation de "l'octroi progressif d'une compensation à hauteur de 500 DA d'appels vers tous les réseaux et 5Go de data valables pendant 24 heures".

L'incendie, qui s'est déclaré, mercredi, dans un entrepôt d'une entreprise mitoyenne au Centre technique de l'opérateur, sis à la zone industrielle de Blida, a impacté les infrastructures technologiques de celui-ci. Ce qui a perturbé les services mobiles dans 14 wilayas du pays à des degrés différents, souligne le communiqué.

"Le staff dirigeant, les équipes techniques de Djezzy ainsi que les autorités de tutelle, ont immédiatement pris les mesures nécessaires, en étroite collaboration avec les autorités locales, les services de la Protection civile et l'ensemble de ses partenaires afin de rétablir la situation", indique Djezzy.

L'opérateur national tient, par conséquent, à exprimer "sa profonde gratitude à l'égard des éléments de la Protection civile pour leur bravoure et leur dévouement ainsi que les autorités locales, ses partenaires et l'ensemble de ses employés pour les efforts consentis afin de permettre un retour à la normale dans les meilleures conditions".