المحكمة الدستورية تتلقى 4 طعون

تلقت المحكمة الدستورية، منذ إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الخميس، عن ملفات الترشح المقبولة لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، أربعة طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، أحمد ابراهيم بوخاري، أنه تتواصل عملية استقبال طعون الراغبين في الترشح لرئاسيات السابع سبتمبر الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث "تم إلى غاية الساعة إحصاء أربعة طعون".

كما ذكر في السياق ذاته، بأن القانون يتيح للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم، الطعن في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم.

ولم يكشف المصدر عن هوية الراغبين في الترشح الذين أودعوا طعونهم، حيث كان بلقاسم ساحلي أول من أعلن تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية بعد رفض سلطة الانتخابات ملف ترشحه لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل.

للإشارة، تمكن ثلاثة مترشحين من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك من أصل 16 راغبا في الترشح، وفق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويتعلق الأمر بكل من المترشح عن حزب حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والمترشح عبد المجيد تبون.