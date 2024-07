La cour constitutionnelle reçoit 4 recours

Depuis que l'Autorité nationale Indépendante des élections (ANIE) a annoncé jeudi les dossiers de candidature acceptés pour les élections présidentielles du 7 septembre, la Cour Constitutionnelle a reçu quatre recours déposés par des candidats dont les dossiers ont été rejetés.

Selon l'Agence de presse algérienne (APS), Ahmed Ibrahim Boukhari, directeur général par intérim des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle, a déclaré que le processus de réception des recours des candidats dont les dossiers ont été rejetés par l'ANIE se poursuivait, et que "quatre recours avaient été enregistrés jusqu'à présent".

Boukhari a rappelé que la loi permet aux candidats dont les dossiers ont été rejetés de faire appel de la décision de l'ANIE devant la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de 48 heures à partir du moment où ils en sont informés.

Le nom des candidats ayant déposé des recours n'a pas été divulgué, mais Belkacem Sahli a été le premier à annoncer qu'il avait fait appel à la Cour constitutionnelle après que l'ANIE a rejeté son dossier de candidature pour les présidentielles du 7 septembre prochain.

À noter que trois candidats ont réussi à remplir les conditions définies dans la loi organique relative au régime électoral, parmi les 16 candidats potentiels, selon l'ANIE.

Il s'agit de Abdelali Hassani Cherif, candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Youcef Aouchiche, candidat du Front des forces socialistes (FFS), et Abdelmadjid Tebboune.