توقيف المعتدين على عمال صيدلية بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، بحر هذا الأسبوع، 04 أشخاص من عائلة واحدة، من بينهم امرأة، بعد قيامهم بالاعتداء على عمال إحدى الصيدليات المتواجدة ببدلية باب الزوار في الجزائر العاصمة باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

ووفق بيان الهيئة الأمنية، اليوم الجمعة، تعود "أطوار القضية إلى أمسية يوم الإثنين 22 جويلية 2024، بعد تلقي مركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر، نداء يفيد بتعرض عمال صيدلية تقع ببلدية باب الزوار، لاعتداء متبوع بالضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء محظورة من طرف مجموعة من الأشخاص من بينهم امرأة، قبل أن يلوذوا بالفرار".

وأضاف البيان أن التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أفضت إلى "تحديد هوية المعتدين وتوقيفهم في ظرف وجيز، وهم أربعة أفراد من عائلة واحدة، من بينهما شخصان مسبوقان قضائيا، حيث توصل المحققون إلى أن سبب إقدامهم على هذا الاعتداء، يتعلق بمحاولتهم اقتناء المؤثرات العقلية".

وحسب ذات المصدر سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية إنشاء عصابة أحياء لغرض زرع الرعب والاعتداء على المواطنين بالضرب والجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء، حمل حيازة أسلحة بيضاء من والصنف السادس دون مبرر شرعي، التحطيم العمدي لملك الغير، التحريض والمشاركة تكوين عصابة أحياء مع حمل أسلحة بيضاء (سيف، سكين)، بغرض الاعتداء وزرع الرعب.

وكان شريط فيديو، مصور بكاميرات مراقبة تابعة للصيدلية، قد انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة وصاحبه موجة استياء كبيرة نظرا لما احتواه من مشاهد مرعبة بعد إقدام عدد من الأشخاص على اقتحام الصيدلية والاعتداء على عمالها بواسطة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.