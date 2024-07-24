أولمبياد: التفاتة الوفد الجزائري على نهر "السين"

قامت النخبة الوطنية المشاركة في الألعاب الأولمبية (باريس 2024) بإحياء ذكرى شهداء مجرزة 17 أكتوبر 1961.

واستغل الوفد الجزائري مروره بنهر السين في إطار حفل افتتاح الأولمبياد، مساء اليوم الجمعة، لرمي الورود في النهر وتحديدا عند مرور القارب أمام الجسر الذي استشهد فيه شهداء الجزائر الأبرار، وفق ما نقلت اللجنة الأولمبية الجزائرية في شريط فيديو على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك".

وارتكبت الشرطة الفرنسية يوم 17 أكتوبر 1961 واحدة أبشع الجرائم في التاريخ، عندما أقدمت على إعدام المئات من المتظاهرين الجزائريين السلميين رميا بالرصاص أو عن طريق إغراقهم في نهر السين.