بداية متعثرة للجزائريين في أولمبياد باريس

استهلت البعثة الجزائرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024 بتعثر اول لكل من ثنائي البادمنتون كسيلة وتاتيانا معمري ورياضي التجديف سيدعلي بودينة ونهاد بن شاذلي.

وانهزم صبيحة اليوم، ثنائي البادمنتون كسيلة وتانينا معمري في أول ظهور وأول مباراة لهما أمام الثنائي من كوريا الجنوبية بنتيجة شوطين لصفر على أن يخوضا مباراة ثانية غدا 28 جويلية أمام الثنائي التايلاندي فيما ستجري المباراة التالثة أمام الثنائي الهولندي في 29 جويلية.

بدوره أخفق سيد علي بودينة في التأهل المباشر لربع نهائي منافسة التجديف بعد اكتفائه بالمركز الرابع في التصفيات التي جرت صبيحة اليوم (تأهل أصحاب المركز الثالث مباشرة) ويملك بودينة فرصة التدارك غدا في جولة الاستدراك.

من جهتها اخفقت الجزائرية نهاد بن شاذلي في الظفر بتأشيرة التأهل المباشر لربع نهائي منافسات التجديف للألعاب الأولمبية باريس 2024 تخصص سكيف

واحتلت ابنة وهران المركز الخامس خلال السباق التصفوي الذي جرى اليوم والذي تذيلته المغربية ماجدولين العلاوي التي حلت في المركز السادس والأخير.

وعلى غرار سيد علي بودينة الذي فشل بدوره في التأهل لربع نهائي مسابقة سكيف ثقيل، ستخوض بن شاذلي سباق الاستدارك غدا.

هذا ويتضمن برنامج الجزائريين اليوم مشاركة سمير بوشيرب في الرماية وكارول بوزيدي في مسابقة الكانون سلالوم ومهدي بولوسة في تنس الطاولة.