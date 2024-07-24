فرصة أخيرة للناجحين في البكالوريا

تنتهي اليوم في حدود منتصف الليل المرحلة الأولى من التسجيلات الجامعية، بعد خمسة أيام قام خلالها الناجحون الجدد في البكالوريا بتدوين رغباتهم في البطاقات التي ستخضع للمعالجة الآلية لاحقا. وستكون أمام هؤلاء فرصة أخيرة خلال مرحلة تأكيد التسجيلات، التي تمتد من 28 إلى 30 جويلية، لتعديل بطاقة رغباتهم أو تغييرها كليا قبل التأكيد عليها.

بعد تجاوز أربعة أيام كاملة من التسجيلات الأولية التي سمحت للناجحين باختيار رغباتهم وفق ما تسمح به معدلاتهم في أريحية تامة، بالنظر إلى التسهيلات التي وضعتها وزارة التعليم العالي من خلال تطبيقات خاصة بالتوجيه، من أجل اختيار التخصص المناسب، بقي أمام هؤلاء ساعات فقط قبل أن تنتهي هذه المرحلة المهمة لتعديل ما يمكن تعديله في بطاقة رغباتهم أو تغييرها بالكامل، ومع هذا تبقى فرصة أخرى بداية من يوم غد 28 جويلية، الخاصة بتأكيد الرغبات، وتعني التأكيد على بطاقة الرغبات التي تم تدوينها، حيث ستسمح هذه الفترة التي تمتد إلى 30 جويلية 2024 بإجراء تعديلات أخرى أو حتى إعادة تغيير بطاقة الرغبات، ومن ثمة التأكيد على البطاقة الجديدة في هذه المرحلة المهمة، فقط يجب أن يعلم المعنيون أن المعالجة الآلية ستأخذ بالبطاقة الأخيرة التي تم التأكيد عليها وليس البطاقة الأولى.

تأتي بعدها المراحل المتبقية التي أشارت إليها الرزنامة التي جاء بها المنشور الوزاري الخاص بالتسجيلات الجامعية للناجحين في بكالوريا 2024، حيث ستدخل جميع بطاقات الرغبات التي تم التأكيد عليها في المعالجة الآلية، ليتم الإعلان عن نتائج توجيه حاملي شهادة البكالوريا مساء يوم 6 أوت 2024.

بعدها تأتي مرحلة التسجيلات النهائية للذين تحصلوا على اختياراتهم بواسطة أرضية "بروغرس" من 10 إلى 15 أوت 2024، حيث يتم دفع رسوم التسجيل والولوج إلى الأرضية الإلكترونية حسب الموعد المحدد في شهادة التوجيه، ليصبح التسجيل نهائيا بمجرد دفع رسوم التسجيل، وهي نفس الفترة التي يتم فيها دفع رسوم النقل والإيواء.

أما المسجلون الذين لم يتحصلوا على اختياراتهم في المرحلة الأولى فتعطى لهم فرصة ثانية في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أوت وتعلن النتائج في 12 أوت، ليقوموا بنفس إجراءات زملائهم فيما يخص التسجيلات النهائية في الفترة الممتدة من 14 إلى 15 أوت 2024. كما أشارت رزنامة التسجيلات إلى مرحلة معالجة الحالات الخاصة من قبل مؤسسات التعليم العالي عبر الخط دائما من 18 إلى 21 أوت، بإيداع الطلبات والإعلان عن نتائج توجيه حامل شهادة البكالوريا والتسجيل النهائي من 25 إلى 26 أوت 2024 وتدريس تعليم اللغة الإنجليزية للمسجلين من 25 جويلية إلى 25 سبتمبر 2024.

وبالعودة إلى شق الخدمات الجامعية أشارت الرزنامة إلى معالجة طلبات الإيواء من 18 إلى 22 أوت، ودفع رسوم الإيواء لحاملي شهادة البكالوريا الجدد الذين لهم الحق في الإقامة الجامعية من 23 إلى 25 أوت وإيداع ملف طلب المنحة الجامعية من 1 إلى 15 سبتمبر ومعالجة الطلبات والإعلان عن النتائج من 16 إلى 30 سبتمبر وإيداع الطعون والإعلان عن نتائجها من 1 إلى 3 أكتوبر 2024.

تجدر الإشارة إلى أن التوجيه نحو التعليم والتكوين العاليين يعتمد على المعايير الأربعة وهي شعبة ونتائج امتحان البكالوريا المحصل عليها سواء المعدل الموزون المحسوب-المعدل ما بين المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا المزود بمعامل وعلامة أو علامات المادة أو المواد الأساسية، أو المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، حسب ميدان أو شعبة التسجيل، والشروط الإضافية في بعض الحالات إن وجدت، والرغبات المعبر عنها من طرف حامل شهادة البكالوريا وقدرات استيعاب مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والدوائر الجغرافية.

وأشار منشور وزارة التعليم العالي الخاص بتسجيلات الناجحين في بكالوريا 2024 إلى أنه يتم الالتحاق بميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، الحقوق والعلوم السياسية، العلوم الاقتصادية والتسيير، علوم تجارية، علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، الآداب واللغات الأجنبية، اللغة الروسية والصينية والتركية، لغة وأدب عربي، فنون لغة وثقافة أمازيغية، على أساس المعدل العام المحصل عليه في شهادة البكالوريا.

ويتم الالتحاق بميادين العلوم والتكنولوجيا، علوم المادة، علوم الطبيعة والحياة، رياضيات وإعلام آلي، علوم الأرض والكون، علوم الصحة، آداب ولغات أجنبية اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة الإسبانية، اللغة الألمانية، اللغة الإيطالية، الترجمة، الهندسة المعمارية عمران ومهن المدينة والعلوم الطبية والبيطرة على أساس المعدل الموزون، وفي حالة ما إذا كان المعدل الموزون المحسوب لحامل شهادة البكالوريا الجديد أقل من المعدل الأدنى الموزون يتم توجيهه على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي يجب أن يفوق أو يساوي المعدل الأدنى الموزون.