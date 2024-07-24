''توسيالي الجزائر'' ستصدر 150 ألف طن من الحديد نحو إسبانيا قريبا

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بأن شركة "توسيالي الجزائر'' للحديد والصلب ستصدر في "الأيام القليلة القادمة" 150 ألف طن من الحديد نحو إسبانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، تصريحات الوزير عن التلفزيون العمومي، على هامش الاحتفالية بالطبعة الثانية لـ "جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر"، موضحا أنه ''إذا كانت طلبات على الطاولة لنسج علاقات اقتصادية مع إسبانيا، فنحن منفتحين على ذلك وبكل أريحية''.

وفي هذا الإطار، لفت الوزير بأن إسبانيا اتخذت ''موقفا سيدا وشجاعا'' بخصوص القضية الفلسطينية التي تساندها الجزائر وهذا الأمر شجع، كما قال، ''للرجوع للمبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية في شقيها الاقتصادي والسياسي''.

وقال زيتوني ''الأمر التجاري مع إسبانيا كان عاديا''، مشيرا إلى أن ''المتعامل الاقتصادي الجزائري لديه ذهنية المناضل وأخذ مواقف كثيرة دون أن تكون هناك تعليمات من الحكومة''.

وأفاد الوزير بأن ''قرار إسبانيا السيد والشجاع يشجع الجزائر على تكثيف العلاقات التجارية أكثر فأكثر''.

وقال زيتوني: ''الجزائر لديها مبادئها اتجاه قضايا التحرر وهي غيورة على هذه المبادئ''، مذكرا باتفاق حسن الجوار بين الجزائر وإسبانيا ومساندة القضايا العادلة.

وفي هذا الشأن، ذكر الوزير بأن ''اتفاق حسن الجوار مبني على مبادئ وأسس.

كنا متفقين على أمور كثيرة منها مساندة القضايا العادلة، ولكن للأسف إسبانيا أخلت بأحد المبادئ''.

يذكر بأن شركة "توسيالي الجزائر'' للحديد والصلب نالت جائزة أحسن مصدر في فئة المؤسسات الصناعية المصدرة خلال الطبعة الثانية لـ "جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر'' لسنة 2023.