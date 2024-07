Une dernière chance pour les nouveaux bacheliers

Aujourd'hui, à minuit, prendra fin la première phase des inscriptions universitaires, après cinq jours pendant lesquels les nouveaux bacheliers ont exprimé leurs souhaits sur les formulaires qui seront ensuite traités automatiquement. Ils auront une dernière opportunité durant la phase de confirmation des inscriptions, qui se déroulera du 28 au 30 juillet, pour modifier ou entièrement changer leur fiche de vœux avant de la valider.

Après quatre jours d’inscriptions préliminaires permettant aux diplômés de choisir leurs souhaits en fonction de leurs moyennes dans des conditions optimales, grâce aux facilités mises en place par le ministère de l’Enseignement supérieur à travers des applications spécialisées, les candidats ont maintenant seulement quelques heures pour apporter les dernières modifications possibles à leur fiche de souhaits. Toutefois, une nouvelle opportunité se présente à partir de demain, le 28 juillet, pour confirmer les souhaits. Cette période, qui s’étend jusqu’au 30 juillet 2024, permettra de faire d’autres ajustements ou de changer entièrement la fiche de souhaits, avant de confirmer la fiche modifiée. Il est important de noter que le traitement automatique prendra en compte la fiche confirmée en dernier lieu, et non la première.

Les étapes restantes selon le calendrier indiqué dans le décret ministériel concernant les inscriptions universitaires du baccalauréat 2024 commenceront ensuite. Toutes les fiches de souhaits confirmées seront soumises au traitement automatique, et les résultats d'orientation des titulaires du baccalauréat seront annoncés dans la soirée du 6 août 2024.

Les inscriptions finales pour ceux ayant obtenu leurs choix via la plateforme "Progres" auront lieu du 10 au 15 août 2024, ou les frais d'inscription seront réglés et l'accès à la plateforme électronique se fera selon le calendrier indiqué dans le certificat d’orientation. L'inscription sera considérée comme définitive dès le paiement des frais. Cette période inclut également le paiement des frais de transport et d’hébergement.

Pour les inscrits n’ayant pas obtenu leurs choix lors de la première phase, une deuxième opportunité sera accordée du 7 au 9 août, avec des résultats annoncés le 12 août. Ils devront suivre les mêmes procédures pour les inscriptions finales du 14 au 15 août 2024. Le calendrier des inscriptions prévoit également une phase de traitement des cas particuliers par les établissements d’enseignement supérieur en ligne du 18 au 21 août, le dépôt des demandes et l’annonce des résultats d'orientation et d'inscription finale auront lieu du 25 au 26 août 2024, et l’enseignement de l’anglais aux inscrits du 25 juillet au 25 septembre 2024.

Concernant les services universitaires, le calendrier indique que le traitement des demandes d’hébergement se fera du 18 au 22 août, le paiement des frais d’hébergement pour les nouveaux diplômés ayant droit à un logement universitaire du 23 au 25 août, le dépôt des demandes de bourse universitaire du 1er au 15 septembre, avec le traitement des demandes et l’annonce des résultats du 16 au 30 septembre et le dépôt des recours et leurs résultats du 1er au 3 octobre 2024.

Il est important de noter que l’orientation vers l’enseignement supérieur repose sur quatre critères : la filière et les résultats obtenus au baccalauréat, que ce soit la moyenne pondérée (calculée en fonction de la moyenne générale du baccalauréat avec les coefficients et les notes des matières principales) ou la moyenne générale obtenue au baccalauréat, selon le domaine ou la filière d’inscription, les conditions supplémentaires éventuelles, les souhaits exprimés par le titulaire du baccalauréat, les capacités d’accueil des établissements d’enseignement supérieur et les zones géographiques.

Le décret ministériel sur les inscriptions des lauréats du baccalauréat 2024 précise que l’admission dans les domaines des sciences humaines et sociales, du droit et des sciences politiques, des sciences économiques et de gestion, des sciences commerciales, des sciences et techniques des activités physiques et sportives, des lettres et langues étrangères, du russe, du chinois, du turc, des langues et littérature arabe, des arts, de la langue et culture amazighes se fait sur la base de la moyenne générale obtenue au baccalauréat.

L’admission dans les domaines des sciences et technologies, des sciences des matériaux, des sciences de la nature et de la vie, des mathématiques et de l’informatique, des sciences de la Terre et de l’univers, des sciences de la santé, des lettres et langues étrangères (français, anglais, espagnol, allemand, italien), de la traduction, de l’architecture, des métiers de la ville, des sciences médicales et vétérinaires se fait sur la base de la moyenne pondérée. Si la moyenne pondérée du nouveau titulaire du baccalauréat est inférieure à la moyenne pondérée minimale, il sera orienté sur la base de la moyenne générale obtenue au baccalauréat, qui doit être égale ou supérieure à la moyenne pondérée minimale.