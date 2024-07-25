بلايلي يتمرد

تخلف اللاعب يوسف بلايلي عن بعثة مولودية الجزائر التي سافرت اليوم إلى مدينة ران الفرنسية للدخول في تربص تحضيري للموسم الجديد.

وقاطع هداف بطولة الموسم المنقضي، فريقه على خلفية رفض الرئيس حكيم حاج رجم للشروط التي وضعها أمامه من أجل البقاء لموسم ثان في الفريق.

واشترط بطل إفريقيا 2019، مراجعة راتبه الشهري (700 مليون سنتيم) ورفعه لحدود مليار سنتيم بناء على اتفاق سابق مع حاج رجم الذي وعده بزيادة نوعية في حال التتويج بلقب البطولة، كما اشترط ابن وهران التوقيع لشقيقه نعيمي فارس ومنحه راتب شهري في حدود 80 مليون سنتيم كما طالب الحصول على شارة القائد على حساب زميله أيوب عبد اللاوي.

ورفض حاج رجم كل شروط يوسف بلايلي وأكثر من هذا قرر بعد اجتماعه مع مناجير الفريق خزروني والقائد عبد اللاوي تسريح شقيقه وهو ما رد عليه اللاعب بمقاطعة الحصص التدريبية الأخيرة ومن ثم التنقل اليوم إلى المعسكر التحضيري بران.

وأكدت مصادر مقربة في إدارة المولودية أن الرئيس حكيم حاج رجم دون غيابات بلايلي تمهيدا لإحالته على مجلس التأديب مؤكدا تفتحه لأي عرض خارجي لبيع عقده في حدود 500 ألف أورو.

هذا ولم يكن يوسف بلايلي الوحيد الذي تخلف عن تنقل الفريق إلى ران حيث غاب أيضا الحارس توفيق موساوي بسبب عدم حيازته لتأشيرة الدخول إضافة إلى المدافع الأيسر حمزة موالي بسبب وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.